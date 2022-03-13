ازدواج طريق الخرج الرياض الدمام يقترب من الافتتاح

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واستطاعت الوزارة الانتهاء من 3 مراحل من المشروع من أصل 4 مراحل يجري تنفيذها، حيث انتهي من المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 93%.
وعملت الوزارة طوال 70 عاما على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والمساهمة في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كلم.
أهداف المشروع
- الإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل
- رفع مستوى السلامة المرورية
- الارتقاء بجودة الحياة
- خدمة قطاع الخدمات اللوجستية
- تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية
- تحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض
- تسهيل نقل البضائع
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