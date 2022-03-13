تطوير 90 محطة وقود في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت أمانة المدينة المنورة من تطوير 90 محطة وقود، من خلال برنامج تحسين محطات الوقود داخل المدينة، الذي يستهدف في مرحلته الأولى طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني»، طريق الهجرة، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، طريق الملك خالد بن عبدالعزيز «الدائري الثالث»، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة أن برنامج تحسين محطات الوقود يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيدا أو مستثمرا، وأنه يتضمن برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث تسهل الأمانة كافة الإجراءات الخاصة بالشركات المؤهلة والمتعلقة بمحطات الوقود ممثلة في التراخيص، المواقع الاستثمارية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تلك الشركات إن وجدت، إضافة إلى دعم الملفات التي تحتاجها الشركات لتحسين أدائها وجرى إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.

وأشارت إلى أن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الرئيسة نجح في معالجة السلبيات التي رصدت على المحطات والمرافق التابعة لها، حيث أعدت الأمانة آلية تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية على محطات الوقود للوقوف على المحطات ومتابعة تنفيذ الآلية المشار إليها، حيث جرى إغلاق محطات الوقود المخالفة التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وروعي في آلية التقييم بأن تغلق المحطات بشكل كامل وفوري في حال تدني مستوى الخدمة في المساجد ودورات المياه الملحقة بمحطات الوقود، وذلك حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة.

برنامج تطوير المحطات يستهدف:

