تطوير 90 محطة وقود في المدينة المنورة

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وأوضحت الأمانة أن برنامج تحسين محطات الوقود يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيدا أو مستثمرا، وأنه يتضمن برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث تسهل الأمانة كافة الإجراءات الخاصة بالشركات المؤهلة والمتعلقة بمحطات الوقود ممثلة في التراخيص، المواقع الاستثمارية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تلك الشركات إن وجدت، إضافة إلى دعم الملفات التي تحتاجها الشركات لتحسين أدائها وجرى إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.
وأشارت إلى أن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الرئيسة نجح في معالجة السلبيات التي رصدت على المحطات والمرافق التابعة لها، حيث أعدت الأمانة آلية تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية على محطات الوقود للوقوف على المحطات ومتابعة تنفيذ الآلية المشار إليها، حيث جرى إغلاق محطات الوقود المخالفة التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وروعي في آلية التقييم بأن تغلق المحطات بشكل كامل وفوري في حال تدني مستوى الخدمة في المساجد ودورات المياه الملحقة بمحطات الوقود، وذلك حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة.
برنامج تطوير المحطات يستهدف:
- تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الرئيسة.
- إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود.
- تحسين الواجهة العمرانية.
- تطوير الشكل العام للمحطات القائمة.
- تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز بمكوناته ومفرداته المعمارية.
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