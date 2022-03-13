رفع 700 حاجز خرساني مشوهة للمظهر العام بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 700 حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحال التجارية، إضافة إلى رفع 12 بركسا متفرقة مشوهة للمنظر العام، خلال حملة ميدانية موسعة لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة ظاهرة التشوه البصري في مختلف أحياء وشوارع مكة المكرمة، حيث أزالت بلدية الشوقية الفرعية عددا من الحواجز الخرسانية (صبات) وتنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.

وعلى ذات الصعيد صادرت بلدية المسفلة الفرعية 76 كيسا من الاسمنت، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة على مواقع بيع مواد البناء المخالفة في نطاقها الإشرافي، بمساندة إدارة قوة أمن المهمات بشرطة العاصمة المقدسة ودعم من وكالة الخدمات ممثلة في إدارة النظافة، وجرى خلال الحملة إزالة ناقلات بيع مواد البناء والبطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها، وترحيلها من داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصا على رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.

من جانب آخر أزالت بلدية العمرة الفرعية 10 مظلات للسيارات مخالفة من أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع والتي تشغل الملكيات العامة، بعد إشعار أصحابها بالإزالة وتوجيه الإنذارات لهم في هذا الجانب، وإلزامهم بأن تكون المظلات داخل حدود الملكية الخاصة، وجاءت الإزالة بهدف تحسين المشهد الحضري والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري والمحافظة على المرافق العامة.

من جهة أخرى أعدت الأمانة خطتها لأعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة، وذلك استعدادا لرمضان المبارك وفق خطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت 60 عاملا يعملون خلال 5 ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بـ26 معدة للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة، كما فعل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

ورشت إدارة الإصحاح البيئي 890 حاوية نفايات و107 مواقع لتجمعات المياه إضافة إلى رش 29 مبنى تحت الإنشاء وحوشا مهجورا، وذلك بعد رصد 2800 موقع محتمل لتكاثر البعوض والذباب، مؤكدة استعداد وكالة الخدمات بالأمانة لاستقبال رمضان المبارك وسط بيئة صحية آمنة لسكان مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام وتسديد 50 بلاغا لآفات الصحة العامة خلال الفترة من 1 /7/ 1443 إلى 7 /8/ 1443.

الحواجز الخرسانية:

تتسبب في ضيق الشوارع

تعيق حركة المشأة

مشوهة للمظهر العام