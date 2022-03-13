الفيصل يدشن العيادات الطبية المتنقلة بتجمع مكة الصحي

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واستمع الفيصل إلى نبذة عن المناطق المستهدفة والاستعدادات والإمكانيات المجهزة والخدمات التي سوف تقدمها بمعدل يصل إلى 24 زيارة يوميا.
من جهة أخرى تسلم أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، والذي سلمه له الأمين العام للجنة صقر القرني.
واستمع الفيصل إلى موجز عن فحوى التقرير الذي يرصد أعمال اللجنة ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وبرامجها المستقبلية الرامية لتطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم ماديا ومعنويا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة، وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.
يذكر أن اللجنة تعمل على تأسيس بنية الخدمات والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.
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