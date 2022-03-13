546 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 546 مخالفة، خلال الفترة من 3 إلى 9 شعبان الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 155 مخالفة، ومكة المكرمة بـ 120 ، فيما خلت الجوف والحدود الشمالية من المخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 155 مكة المكرمة 120 المدينة المنورة 83 الشرقية 54 جازان 20 الباحة 8 نجران 7 عسير 2 تبوك 1 القصيم 0 حائل 96 الجوف 0 الحدود الشمالية 0

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