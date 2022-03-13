أمريكا: ندين الضربات الصاروخية على أربيل التي انطلقت من إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لـ الضربات الصاروخية على أربيل التي انطلقت من إيران

وقالت في بيان: “نقف مع شركائنا العراقيين وسنساعد شركاءنا في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم”.

وأوضحت أنه على إيران الكف فورا عن هجماتها واحترام سيادة العراق ووقف تدخلها في شؤونه الداخلية

وأشارت إلى أنه لم يتضرر أي فرد أو منشآت أمريكية جراء الاعتداءات ولا دليل على أن الهجوم كان موجها ضد الولايات المتحدة.