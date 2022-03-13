اخبار الرياضه السعوديه شبح الإيقاف يطارد 3 نصراويين

محمد بن مسعود - الدمام - يفتقد فريق النصر المدافع عبدالإله العمري في مباراة الفيحاء (الخميس) المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الاتفاق في الجولة الماضية بالدوري.

ويواجه علي لاجامي، ومنصور الشمري، وانسيلمو خطر الإيقاف في حال حصولهم على إنذارات في مواجهة الفيحاء القادمة، إذ ستكون مباراة النصر بعد لقاء الفيحاء أمام الشباب على ملعب مرسول بارك في شهر شوال القادم، ضمن مباريات الجولة (26) في دوري المحترفين.

من جانب آخر، يجري المدرب روسو مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء الفيحاء القادم، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، ويطمح المدرب روسو في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل توقف الدوري بسبب أيام (الفيفا).

• المهددون بالإيقاف

1) علي لاجامي

2) منصور الشمري

3) انسيلمو