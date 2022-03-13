وكالة المشاريع الهندسية بالحرمين الشريفين توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

وقّعت وكالة رئاسة شؤون الحرمين للمشاريع والدراسات الهندسية بالتعاون مع الإدارة العامة للاتفاقيات والشراكات المجتمعية اليوم مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات، بحضور مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد .

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، ومدير عام شؤون المركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور خالد بن سعد الحبشان، الإسهام في وضع خطة تنفيذية لإدارة النفايات في الحرمين الشريفين، بما يسهم في تنظيم إدارة نفايات الحرمين، ويكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.