 معرض “دلني على الطيب” في “عنيزة أطيب ” يواصل فعالياته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

يواصل معرض “دلني على الطيب” في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة أطيب بالقصيم فعالياته المتنوعة والمختصة بالعود والبخور والعطور ،بمشاركة أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية ويهدف المعرض إلى تقديم منتجات فريدة ومميزة من أفضل الروائح العطرية الشرقية والغربية لزوار ومرتادي معرض دلني على الطيب.

وبين الوجيه عبدالعزيز المطرودي، المؤسس لمعرض “دلني على الطيب” أن المعرض يضم أركاناً وأجنحة مختصة ببيع البخور والعود وعلك اللبان ومستلزمات التصنيع، كما يضم المعرض ” مُتحف غابات الطيب من تايلند” أشهر بلاد العود حيث يحتوي على الأشجار المعمرة التي تضم أشجارًا تلامس الـ300 عام، بالإضافة لمراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصاً وأهل الخليج عموماً وأضاف “المطرودي” أن أهداف المعرض تجاوزت إلى تثقيف الزوار بأنواع الطيب، وأفكار التصنيع والتغليف كما يتيح المعرض المجال أمام الشباب والشابات أصحاب العلامات التجارية الجديدة في الطيب، للمشاركة بهدف الاحتكاك بتجار العود والعلامات المعروفة .

ودعا مؤسس معرض دلني على الطيب “عبدالعزيز المطرودي” محبي العود بأنواعه الاستمتاع بأجواء عنيزة أطيب “طيب الغضا” من خلال هذا المعرض .