أيتام جدة تطرح ورقة ” الابتكار في تصميم البرامج الشبابية ” لجمعيات الأيتام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة:

شاركت جمعية رعاية الأيتام بجدة في ملتقى عناية الثالث والذي تنظمه جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن ” تراؤف ” بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من مارس الجاري.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م.محمد ناقرو أن الملتقى ضمّ جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة في إطار محاضنها البنائية ويهتم بتطوير الممكنات ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات ونقل التجارب انطلاقًا من برنامج عناية الذي طبقته مجموعة من جمعيات الأيتام ومنها جمعية أيتام جدة.

وأوضح أن مشاركة ” أيتام جدة ” في هذا الملتقى جاءت عبر ورقة عمل كانت بعنوان ( الابتكار في تصميم البرامج الشبابية ) والتي تحدث من خلالها ” ناقرو ” حول أهمية الابتكار وأدواته من تطوير وإبداع في تصميم البرامج التي تقدمها الجمعيات للأيتام ضمن الموارد المتاحة من إجل إسعاد مستفيديها، ودعّم رؤيته بدراسات اتجاهات الشباب السعودي في العمل التطوعي واتجاهات الشباب السعودي في التخطيط، ودراسة حالة برنامج شباب مكة في خدمتك والتي نفذها سعادته في مرحلة دراسة الماجستير وحصل فيها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وكان من أبرز نتائجها أن التدريب له أثر إيجابي في تنمية الإبداع لدى العاملين في المنظمات التطوعية، بالإضافة لبعض البرامج العالمية.

كما نوّه بتجربة جمعية أيتام جدة المتمثلة في معمل الابتكار المهاري وهو عبارة عن مساحة إبداعية مبتكرة أنشأتها الجمعية كبيئة تساهم في صقل وتطوير مهارات الأيتام وقدراتهم الابتكارية والتي ترسم من خلاله الجمعية مستقبل أبناءها وتهيئهم لمهارات وتخصصات المستقبل.

و ما قدمه من ورش وأوراق و عددا من النماذج المفرغة لإدارة الابتكارات المجتمعية، وبعض الأمثلة والتحديات الميدانية التي نفذتها جمعية أيتام جدة، واختتم حديثه ببالغ شكره لجمعية تراؤف والمجلس الفرعي للأيتام على هذا الملتقى النوعي، وما قدمه من ورش أوراق سيكون لها الأثر في تطوير بيئات جمعيات الأيتام وما تقدمه من خدمات ومشاريع لأيتام المملكة في ضوء رؤية 2030 والتي تسعى إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة في كل أنحاء الوطن.