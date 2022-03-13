اخبار الرياضه السعوديه عبد الله بن سعود يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد

محمد بن مسعود - الدمام - توَّج الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود الجواد «الخضرم»، للمالك إسطبل العلياء، بكأس الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.
ورعى الأمير عبدالله بن سعود الحفل السابع عشر لسباق الخيل على كأس والده الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، الذي أقيمت منافساته على مضمار السباق بطريق عسفان في جدة.
وشهد الحفل تقديم سيارات ودروع من مجموعة الأحلام القابضة للفائزين، وسط حضور عدد من المهتمين برياضة الفروسية يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وعبد العزيز بن محمد بن عبود مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة، وكان في استقبالهم الدكتور فهد بن طلال المهلهل مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة المشرف على ميادين الفروسية بالمنطقة، وعدد من كبار ملاك الخيل.
وتخللت حفل سباق الخيل المتكون من 6 أشواط عروض فلكلورية شعبية ومشاركة فاعلة للأسر المنتجة.
وأسفرت نتائج السباق عن فوز الجواد منورني للمالك صالح عبيان اليامي، والجواد يصيب للمالك متعب سعد الزعبي، والجواد صماخ للمالك أبناء حميد حامد الحربي، بدروع مجموعة الأحلام القابضة، قدمها الأمير سعود بن عبد الله بن سعود للفائزين، كما فاز بسيارات مجموعة الأحلام القابضة الجواد العربي براما دي بمبادور للمالك صلاح فريج الحويطي والجواد قمشان للمالك علي حسن شلبي، بحضور الدكتور فهد المهلهل مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة المشرف على ميادين الفروسية بالمنطقة.
وفي ختام الحفل سلَّم الأمير عبد الله بن سعود الكأس ومفاتيح السيارات للفائزين، كما قام الدكتور فهد المهلهل بتقديم هدية تذكارية لسموه الكريم لقاء دعمه ورعايته لهذا الحفل. كما قام سموه بتقديم شهادات تقديرية للمساهمين في إنجاح فعاليات موسم 1443، وسجل سموه شكره وتقديره للدكتور فهد المهلهل مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة المشرف على أندية الفروسية بالمنطقة وكافة العاملين بالنادي على حسن الضيافة والتنظيم المميز لهذا الحفل السنوي الكبير.
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