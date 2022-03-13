اخبار الخليج – جلالة الملك يلتقي أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مقر إقامة جلالة الملك المفدى في أبوظبي.

وتبادل جلالة الملك المفدى و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات وقيادتيهما ، متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما نقل سموه إلى جلالة العاهل المفدى تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة «حفظه الله» وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة استمرار التطور والرخاء.

وبحث حضرة صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك