شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات مع نظيرته الكينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا رايشيل أومامو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان.