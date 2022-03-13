أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ685 مواطنا

أعلنت أمانة منطقة عسير عن البدء بتوزيع منح ذوي الشهداء والمصابين وأفراد القوات السعودية المشاركة في سورية والأردن وكذلك الأفراد المشاركون في تطهير الحرم والأشخاص الصادر لهم أوامر سامية صريحة بالمنح، بناء على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة سوف تبدأ في إجراءات القرعة العلنية لمنح 685 مواطنًا لمن صدرت لهم أوامر تقتضي منحهم أراضي، والتي ستجري بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري، من الساعة التاسعة صباحا وحسب المواعيد التالية:

1ـ المجموعة الأولى

يوم الأحد الموافق 17/ 8/ 1443هـ وتشمل الشهداء والمصابين وكذلك المشاركين في تطهير الحرم.

2ـ المجموعة الثانية

يوم الإثنين الموافق 18/ 8/ 1443هـ الأفراد المشاركين في القوات السعودية الأردن وسورية والتي تبدأ من رقم 1 إلى 250.

3ـ المجموعة الثالثة

يوم الثلاثاء الموافق 19/ 8/ 1443هـ الأفراد المشاركين في القوات السعودية بالأردن وسورية من الرقم 251 إلى 500.

4- المجموعة الرابعة

يوم الأربعاء الموافق 20/ 8/ 1443هـ الأفراد المشاركين في القوات السعودية بالأردن وسورية من الرقم 501 إلى 612، إضافة للأصحاب المنح الصريحة وعددهم 53.

ونوهت أمانة المنطقة إلى أن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية، موضحة للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدة أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبة بالجميع الحضور في الوقت المحددة بحسب ما هو موضح مسبقا.