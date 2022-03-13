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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 / 8 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،.

MO Nasa

MO Nasa

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