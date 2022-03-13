اخبار الرياضه السعوديه «السعودية» تنقل سباقات «الفورمولا 1» 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة الرياضة السعودية ، نقل أحداث وفعاليات موسم سباقات (الفورمولا 1) لموسم 2022 الذي يتكون من 22 جولة والذي ينطلق في شهر مارس الجاري ويستمر حتى نوفمبر القادم. وتقام الجولات في عدة دول في مختلف أنحاء العالم من ضمنها 3 دول عربية هي: السعودية، والإمارات، والبحرين.

وتستضيف مدينة جدة الجولة الثانية في هذا الموسم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما تبدأ أولى الجولات في البحرين في الثامن عشر من الشهر نفسه.

وتنقل السباقات على قنوات HD2 SSC، بالإضافة لتطبيق شاهد في الباقة الرياضية، وسيكون هناك استديو مصاحب لحصص التجارب، بالإضافة لتعليق باللغتين العربية والإنجليزية.

كما سيتم نقل كافة سباقات (الفورمولا 2) الـ13 في هذا الموسم و(الفورمولا 3) في جولاته التسع.