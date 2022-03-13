اخبار الرياضه السعوديه «السعودية» تنقل سباقات «الفورمولا 1» 2022

وتستضيف مدينة جدة الجولة الثانية في هذا الموسم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما تبدأ أولى الجولات في البحرين في الثامن عشر من الشهر نفسه.
وتنقل السباقات على قنوات HD2 SSC، بالإضافة لتطبيق شاهد في الباقة الرياضية، وسيكون هناك استديو مصاحب لحصص التجارب، بالإضافة لتعليق باللغتين العربية والإنجليزية.
كما سيتم نقل كافة سباقات (الفورمولا 2) الـ13 في هذا الموسم و(الفورمولا 3) في جولاته التسع.
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