محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد: مستويات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المحطات نموذجٌ يجب تكريسه في مختلف مسارات العمل ب

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة": السماح بسجل تجاري واحد للمؤسسة في نفس المنطقة مهما تنوعت الأنشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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