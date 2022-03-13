اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد: مستويات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المحطات نموذجٌ يجب تكريسه في مختلف مسارات العمل ب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مستويات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المحطات المهمة للوطن نموذجٌ يجب تكريسه في مختلف مسارات العمل بين أعضاء فريق البحرين في كل قطاع من أجل الوصول للتطلعات التي يطمح الجميع أن يرى فيها البحرين بالمستقبل بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم، معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نوّه سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من خلال التعاون والتنسيق البناء مع أعضاء السلطة التنفيذية في مختلف أوجه العمل من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة تحقيقًا للأهداف المنشودة وبما يعزز من مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لما يوليه سموه من حرصٍ دائم على تعزيز التعاون بين السلطتين ورفعة ونماء الوطن والمواطن.