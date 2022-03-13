أمير الجوف يدشن مشاريع تعليمية بمحافظة طبرجل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مشاريع تعليمية بمحافظة طبرجل، وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية لمحافظات المنطقة ومراكزها.

وتجول سموه فور وصوله فور داخل المبنى مستمعًا لشرح عن المبنى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 420 طالبة، وبتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين ريال على مساحة 2237م2.

ثم توجه إلى مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية بطبرجل، وتجول في أرجائها مستمعًا إلى شرحٍ عنها التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 780 طالبًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون ريال على مساحة 5900 م2.

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وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف أهمية متابعة المشاريع وتنفيذها وتطبيق معايير الجودة التي تمكن الطلبة من إتمام يومهم الدراسي بجد واجتهاد في ظل الممكنات التي وفرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.

فيما أوضح مدير التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي، أن تدشين سمو أمير الجوف لمشاريع التعليم بمحافظة طبرجل، يأتي ضمن دعم ومتابعة سموه لبرامج وأنشطة ومشاريع التعليم.

حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ طبرجل نادر العتيبي.