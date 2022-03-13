وزير المالية الروسي: العقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطياتنا

محمد بن مسعود - الدمام - صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال سيلوانوف إن الغرب يمارس ضغوطاً على الصين للحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني، مضيفاً “لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه”.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
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