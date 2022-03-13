محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 02:44 صدى تبوك – متابعة كشفت وزارة الخارجية عن توفر 50 فرصة أمام المواطنين السعوديين، للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. وأعلنت الوزارة عن مبادرة قائمة المواهب الخاصة بالمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية، لعمل ذوي الكفاءات لدى مكتب التنسيق الإنمائي (DCO)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). وأوضحت أن تقديم الطلبات يكون عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي. وأبانت أن شروط التقديم تتضمن: إتقان اللغة الإنجليزية، ودرجة الماجستير أو ما يعادلها في مجالات: (التنمية – العلاقات الدولية – العلوم السياسية – العلوم الاقتصادية – العلوم الاجتماعية – حقوق الإنسان – القانون).

كانت هذه تفاصيل خبر "الخارجية" تعلن توفر 50 فرصة للعمل لدى منظمات وهيئات دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.