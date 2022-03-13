شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 90 كجم مواد غذائية فاسدة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء للاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

ففي بلدية العتيبية الفرعية نفذ مراقبو قسم المواد الغذائية والصحة العامة عددًا من الجولات الميدانية، تمكنوا خلالها من رصد مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، وتمثلت تلك المخالفات في تدنٍ مستوى النظافة ومخالفة شروط التعبئة والتخزين وطرق تداول المواد الغذائية ومخالفة التجهيزات داخل المنشأة، إضافةً إلى تدنٍ مستوى النظافة الشخصية لبعض العاملين، ونتج عن ذلك مصادرة وإتلاف (90) كجم مواد غذائية فاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية، وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.

وواصل قسم الأسواق التجارية ببلدية العتيبية الفرعية، الحملات اليومية على المتاجر المتنقلة المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ونتج عنها مصادرة (2274) كجم من الخضروات والفواكه المشكلة وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته نفذت بلدية المسفلة الفرعية حملات رقابية على المتاجر المتنقلة المتواجدة في حوش بكر وحي الكدوة والكنكارية داخل نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وأسفر عنها مصادرة أكثر من (3) أطنان من الفواكه والخضار المشكلة، إضافةً إلى طن من الخردوات والملابس المستعملة، وإتلاف جميع المصادرات في نفس الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.