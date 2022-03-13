شكرا لقرائتكم خبر عن «عشانك» .. منظم المياه يطلق حملة للتعريف بأنواع الرخص والتصاريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق منظم المياه اليوم حملته التعريفية الثانية بعنوان "عشانك" التي تهدف إلى تعريف مقدمي الخدمات بأنواع الرخص وتصاريح خدمات المياه وطرق استخراجها، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح المنظم من خلال حملته أن أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي التي تتطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط تتمثل في (نشاط إنتاج المياه المحلاة ونشاط إنتاج المياه المنقاة، ونشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة، وكذلك نشاط الخزن الإستراتيجي للمياه، ونشاط توزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى نشاط تجميع مياه الصرف الصحي، ونشاط معالجة مياه الصرف الصحي، ونشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة، ونشاط المتاجرة بالمياه، وأخيراً أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاص منظم المياه).

وأكد المنظم أنه الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص في أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة ماعدا أنشطة الإنتاج المزدوج، ويمكن لمقدمي الخدمة التواصل وتقديم الطلبات عبر موقعه الإلكتروني WR.GOV.SA أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بإصدار الرخص: [email protected]

يذكر أن أحد مهام منظّم المياه هي متابعة أداء المرخص لهم للسعي على أن تكون إمدادات المياه بشكل آمن وبموثوقية تحقق الجودة ولحصول كل مستهلك على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.