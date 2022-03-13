محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة انتخابات الـدورة 30 لمجلس إدارة غرفة البحرين عادل المسقطي قبول أوراق 33 مرشحا للانتخابات التي ستجرى في التاسع 19 من شهر مارس الجاري.

وقال المسقطي أن هذا العدد يشمل جميع المترشحين من الكتل والمستقلين منذ فتح باب الترشح في 3 مارس الجاري حتى قبل ساعة من اغلاق باب الترشح.

وأشار إلى أن التصويت في الانتخابات سيكون بالحضور الشخصي للاشخاص المخولين بالتوقيع لدى الشركات والمؤسسات ولن يكون هناك أي تصويت الكتروني، كما أنه لن يتم قبول أي توكيلات في الانتخابات المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعة من اغلاق باب الترشح.. قبول طلبات 33 مرشحا لانتخابات الغرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.