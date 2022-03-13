أمير جازان يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” ماجد بن عبدالرحيم الغانمي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سموه لشرح موجز عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة ، والخدمات التي تقدمها لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية ما تقدمه الوزارة لكل ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، منوهًا بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات .

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حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي.