اخبار الخليج – جمعية المقاولين تنتخب مجلس إدارتها الجديد برئاسة خلف حجير

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب مجلس الإدارة الجديد لجمعية المقاولين البحرينية السيد خلف حجير رئيسا للمجلس، والسيد فريد بدر نائبا للرئيس، والسيد نواف محمد الجشي أمينا للسر، والسيد خليل شاهين أمينا ماليا، والسيد علي نور نائبا للأمين المالي.

وتشكل مجلس إدارة الجديد من 11 عضوا، جرى انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية مساء يوم السبت 12 في مقر الجمعية بمنطقة السيف، وإضافة إلى الأسماء المذكورة آنفا، ضم مجلس الإدارة الجديد كل من السادة أحمد الصديقي وعباس المطاوعة وعبد العزيز الماجد وفريد المحميد وليلى كازاروني ومحمد الحوسني.

وخلال الاجتماع ذاته، صادق أعضاء الجمعية على التقريرين الأدبي والمالي، واستمعوا إلى عرض عن مجمل أعمال الجمعية خلال الفترة السابقة، والتي تضمنت تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل والمشاركة في عدة لقاءات داخل وخارج البحرين ذات صلة بقطاع البناء والتشييد والمقاولات.

ووجه المجتمعون الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد علي مرهون على ما بذلوه من جهود لضمان استمرارية عمل الجمعية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وفي تصريح له على هامش الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف حجير حرص الجمعية على النهوض بدورها المهني وخدمة المقاولين وتطوير قطاع المقاولات الذي يعد أحد أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية في البحرين، وشدد على أن جمعية المقاولين ستبقى سندا لجميع العاملين في قطاع المقاولات وتبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدتهم تجاوز كل ما يعترض طريق نجاحهم ونموهم من خلال التواصل مع الجهات المعنية، والمحافظة على مصالح المقاولين والعاملين في قطاع المقاولات وحلحلة مشاكلهم.

ولفت حجير إلى عزم الجمعية تعزيز الخدمات التي تقدمها لأعضائها بغية جذب المزيد من المقاولين للانتساب لها، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية متكاملة بشهادات عالمية بهدف تأهيل المقاولين البحرينيين في مختلف المجالات ذات الصلة بعملهم.

وقال إن جمعية المقاولين ستعمل من خلال ذلك على مواكبة التحسن الكبير المرتقب في قطاع المقاولات والمستند إلى عدد من المعطيات من بينها التعافي من الجائحة وتحسن اسعار النفط وما أعلنت عنه الحكومة الموقرة في خطتها للتعافي الاقتصادي من عزمها إقامة خمسة مدن سكنية ومناطق صناعية.