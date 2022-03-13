اخبار الخليج – قوة دفاع البحرين تنفذ تمرين القيادات «درع الوطن 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لـ«سوق العمل»: خلال 2021 الترخيص لـ7 وكالات توريد عمالة منزلية جديدة بنظام العمل المؤقت «الساعات والأيام»

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