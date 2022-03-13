اخبار الخليج – شجار بين طفلين يتحول لعاهة مستديمة  لاخر 

محمد بن مسعود - الدمام - شاب بعاهة قدر بنسبة 3 في ٪ بعد ان تطورالشجار بين الطفلين وشارك فيها أهل أحد الأطفال وضربوا شقيق الطفل الآخر.

الى ذلك، نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة أحد المتهمين بالعقد الرابع من العمر بتهمة تسبب بعاهة مستديمة حتى 15 مارس 2022 للمرافعة .

حيث أسندت النيابة إلى المتهم بدائرة أمن المحافظة الجنوبية أنه اعتدى وآخرين على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أصابته بعاهة مستديمة دون أن يقصد قدرت بنسبة 3%، كما اعتدى وآخرين لم يبلغوا الـ 15 عاما من العمر على سلامة جسم المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما رمى علنا المجني عليهما بما يخدش من شرفهما واعتبارهما بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمثيل تفاصيل القضية إلى أن طرفي الشجار «الطفلين» توجد بينهم مشاحنات سابقة، وفي يوم الواقعة و أثناء توجه أحدهما رفقة شقيقه الأكبر لشراء بعض الأغراض نظر كل منهما إلى البعض وتطورت النظرة وقال شقيق المجني عليه للآخر «اشفيك تطالعني» فما ما كان من الطرف الآخر إلا أن وجه له السباب فتشابكا بالأيدي فتدخل المجني عليه وفصل بينهما وأخذ شقيقه واستكملا طريقهما.

وفي اثناء عودتهما إلى المنزل فوجئ المجني عليه بأهل الطفل الآخر ومعارفه ينتظرونه وتعدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده ما تسبب في إصابته في الأنف قبل أن ينقلوه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بدعوى التعدي على نجلهم، حيث استدعى مركز الشرطة الإسعاف وتم علاج المجني عليه، وبدأت التحريات والاطلاع على الكاميرات الأمنية الموجودة في مكان الحادث وتبين تعرض المجني عليه للضرب المبرح احتاج على أثره للعلاج فيما بعد إلى إجراء عملية تصحيح مسار للأنف وإصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 3%.