اخبار الخليج – خلال لقاء وزير شؤون الكهرباء والماء مع الممثل المقيم الأممي: تعاون مستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة المتجددة 

محمد بن مسعود - الدمام - ألتقى المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء السيدة Aikan Mukanbetova الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة للأمم المتحدة بالإنابة في مملكة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة شؤون الكهرباء والماء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الهام الذي يقوم به البرنامج لتعزيز التعاون والتكامل على مختلف الأصعدة التنموية التي تسهم في تعزيز دور مملكة البحرين.

تم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يتماشى مع خطط الوزارة ومبادراتها التنموية الإشادة بالجهود المبذولة في إطار تنمية واستدامة موارد الطاقة وتنويعها.

ومن جانبها أشادت السيدة Aikan Mukanbetova الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحددة الإنمائي، بجهود مملكة البحرين وبالاهتمام البالغ الذي توليه لمحاور التنمية المستدامة وبالأخص محور استدامة وتنويع مصادر الطاقة، الأمر الذي يشكل ترجمة حقيقية للسياسات الوطنية ودعمها للجهود العالمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لفريق العمل في الوزارة لتحقيق الانجازات وتطوير قطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.