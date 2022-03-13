اخبار الخليج – المؤيد: الموسم الثاني لـ»بيبان»سيشمل قطاعات أكبر للمشاريع الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - شهد السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل الذراع الاستثماري لصندوق الأمل جلسة نقاشية لأعضاء مشاريع الأمل وذلك للتباحث حول الاقتراحات والأفكار التي تساهم في نجاح الموسم الثاني من برنامج بيبان.
وفي بداية الاجتماع أشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مشاريع الأمل والتي ساهمت في تحقيق برنامج بيبان لنجاحات كبيرة في استقطاب المشروعات الشبابية البحرينية ودخول تلك المشروعات في شراكة مع نخبة من المستثمرين فضلا عن حصول البرنامج على نسبة عالية من المشاهدات على منصة شاهد ووضعه في مقدمة البرامج الأكثر شهرة على المنصة.
وأشار سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن مشاريع الأمل ستسعى في الموسم الثاني لبرنامج بيبان الى استقطاب المزيد من المشروعات الريادية للشباب البحريني وتسليط الضوء عليها وعرضها على نخبة من المستثمرين بهدف نمو الأعمال التجارية البحرينية وإبرازها على المستوى الإقليمي والعالمي داعيا الشباب البحريني ورواد الأعمال الى المبادرة في التسجيل للموسم الثاني واقتناص الفرصة التي يوفرها لهم البرنامج لعرض مشروعاتهم التجارية ذات القابلية للتوسع والمنافسة للحصول على التمويل المناسب من المستثمرين.
بعدها تمت مناقشة الأفكار المقدمة من قبل الأعضاء والاقتراحات التي تساهم في نجاح الموسم الثاني من برنامج بيبان، كما تم استعراض جوانب الموسم الثاني والمراحل التي سيتخللها البرنامج وصولا الى التصفيات النهائية وتصوير الحلقات، فيما تم التناقش حول حلقات البرنامج وزيادة عددها لمنح المزيد من رواد الأعمال فرصة الحصول على تمويل مباشر ومكاسب متعددة، كما تم استعراض ردود الأفعال والانطباعات التي وصلت الى مشاريع الأمل عن الموسم الأول لبرنامج بيبان.
وفي ختام الحلقة النقاشية أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل ضمان تحقيق المزيد من المكاسب للبرنامج والمحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبها في أوساط ريادة الأعمال الشبابية البحرينية وعلى مستوى المنطقة.
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