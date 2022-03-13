الصحة: زراعة 15234 كلية خلال 42 عاما

قالت الصحة أنه تم زراعة 15234 كلية في المملكة وذلك منذ عام 1979م وحتى عام 2021م، فيما بلغ عدد المتبرعين الأحياء 11677 والمتوفين 3557 متبرع.

وأبانت أن أمراض الكلى تعتبر أحد الأسباب الرئيسة للوفاة على مستوى العالم، حيث أن هناك ما يقارب 850 مليون شخص على مستوى العالم مصابين بقصور الكلى لأسباب مختلفة، لافتةً أن قصور الكلى المزمن يسبب مالا يقل عن 2,4 مليون وفاة سنوياً.

وفي نفس السياق تواصل "الصحة" بذل جهودها للتوعية بأهمية نمط الحياة الصحي وتنمية العادات الصحية السليمة وتفعيل الفحص المبكر للوقاية من أمراض الكلى، كما توصي باتباع العادات الذهبية لكلى صحية، ومن أبرزها ممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، وشرب كميات كافية من السوائل (بمعدل 2 لتر في اليوم)، وتناول الغذاء الصحي وأكل الخضار والفواكه بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح والسكر والصودا، بالإضافة إلى المحافظة على الوزن المثالي، وفحص ضغط الدم بشكل دوري، وفحص مستوى السكر في الدم على الأقل مرة سنويًا للأشخاص غير المصابين ، مع أهمية تجنب التدخين، والابتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي ومنها الإفراط في استخدام مسكنات الألم، والأدوية الشعبية، ومنتجات البروتينات التي تبني العضلات، وضرورة إجراء الفحص السنوي لوظائف الكلى خصوصًا إذا كان هناك أحد عوامل الخطر كمرض ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والعامل الوراثي (إصابة أحد أفراد العائلة بالفشل الكلوي).

وأوصت الصحة أيضا بأخذ اللقاحات الخاصة لتعزيز المناعة مثل لقاحات كورونا والانفلونزا الموسمية، وتعزيز الجانب الوقائي والكشف المبكر وتحرص في نفس الوقت على توفير العلاج المناسب لمرضى القصور الكلوي.

يذكر أن "الصحة" قامت بتنفيذ عدد 2,646,930 جلسة غسيل دموي خلال العام الماضي 2021 من خلال 220 مركز ووحدة غسيل كلوي في كافة مناطق ومحافظات المملكة ،

كما تم افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمحافظة شقراء بطاقة استيعابية قصوى 120 مريض، وعملت على تطوير خدمات الرعاية الكلوية بصحة عسير وتوسعة وحدة الكلى بمستشفى الرعاية المديدة بخميس مشيط من 3 كراسي إلى 15 كرسي (رفع الطاقة الاستيعابية من 12 مريض إلى 60 مريض)، وكذلك تم افتتاح مركزين للغسيل الكلوي في منطقة جازان في كل من العيدابي والريث، والانتهاء من بناء مركز الكلى بمحايل عسير بسعة (20 كرسي وطاقة استيعابية قصوى 80 مريض).

كما دعمت الصحة خلال جائحة كورونا 11 منطقة وتجمع صحي بأجهزة الغسيل الكلوي المتنقل بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي وذلك بواقع (10168) غسلة مع عدد (22) جهاز، كما تم استخدام الأجهزة والغسلات في المستشفيات التي خُصصت لعزل المرضى المصابين بكورونا، ولا تتوفر بها خدمة الغسيل الكلوي ، إضافةً إلى تفعيل خدمات عيادات الطب الافتراضي في مراكز الغسيل الكلوي على مستوى المملكة والتي يغطيها نخبه من الإستشاريين من ذوي الكفاءة والتخصص الدقيق.