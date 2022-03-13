أمير مكة يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " صقر القرني، والذي سلّم الفيصل التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى موجز عن فحوى التقرير الذي يرصد أعمال اللجنة ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمُفرج عنهم، وبرامجها المستقبلية الرامية لتطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.

وتعمل اللجنة على تأسيس بنية الخدمات والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.