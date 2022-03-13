الفيصل يُدشن العيادات الطبية المتنقلة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة,الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس المجلس الاستشاري لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور عدنان المزروعي, والرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد عباس، العيادات الطبية المتنقلة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة, التي تقدم خدماتها الصحية والعلاجية والتثقيفية والوقائية لأكثر من 12 قرية وهجرة بالمنطقة, ويستفيد منها ما يزيد عن 30 ألف شخص.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن المناطق المستهدفة والاستعدادات والإمكانيات المجهزة والخدمات التي سوف تقدمها بمعدل يصل إلى 24 زيارة يومياً.