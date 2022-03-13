546 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19"، (546) مخالفة، وذلك للفترة من 3 / 8 / 1443هـ حتى 9 / 8 / 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (155) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (120)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (83)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (54)، ومنطقة جازان بـ (20)، ومنطقة الباحة بـ (8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ (7)، ثم منطقة عسير بـ (2)، ومنطقة تبوك بـ (1)، ومنطقة القصيم بـ (0)، ومنطقة حائل بـ (96)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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