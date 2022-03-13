واشتملت الإستراتيجية على أربعين مبادرة في ستة مجالات رقمية وهي، الحوكمة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والخدمات الإلكترونية، والقدرات الوطنية، والذكاء الاصطناعي.
وتهدف الإستراتيجية إلى تطبيق وتمكين التجربة الرقمية الذكية وزيادة رضا المستفيدين، إضافة إلى زيادة كفاءة الأعمال الرقمية بتوفير بنية تحتية تقنية مميزة، ورفع كفاءة الإنفاق مما يمكن الهيئة من إدارة الانفاق التشغيلي والرأسمالي بشكل أفضل، وتسهم الإستراتيجية في تنظيم وتحسين أداء أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية وتمكين الاستخدام الأمثل والمتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب مواءمة أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية مع البنية التقنية الوطنية وتحفيز الاستثمار في المعلومات الجيومكانية وزيادة نموه والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي.
وتسعى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى تقديم تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء في الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على إستراتيجية التحول الرقمي للجيومكانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.