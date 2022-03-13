شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها في 13 موقعا حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 13 موقعا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم تقديم خدماتها للنساء في مهرجان عبق الزهور في محافظة رياض الخبراء لمدة يومين، فيما تستكمل تقديم خدماتها للرجال في مهرجان وود بارك في محافظة البكيرية لمدة يومين، بينما تبدأ الخدمة للنساء في المهرجان يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، كما تواصل الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها للرجال في مهرجان ليالي الربيع بمحافظة عنيزة لمدة أسبوع.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في محافظة ثار لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء في مركز المحمدية لمدة يومين.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الحريضة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز ثربان بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد.

وتقدم الأحوال المدنية خدماتها في منطقة الباحة للرجال والنساء اليوم في محافظة الحجرة لمدة أسبوع وفي مركز ناوان لمدة ثلاثة أيام.

فيما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان بتقديم الخدمة للنساء في محافظة فرسان لمدة أسبوع، فيما تستكمل الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للنساء في جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية بمحافظة الأحساء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.