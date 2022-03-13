اخبار الخليج – 15 مارس الحكم على متهم يتحصل 200 دينار كمرتب لترويجه المخدرات 

محمد بن مسعود - الدمام - حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بواقعة مخدرات يعمل لصالح اخر ويحصل علي راتب 200 دينار، وحددت 15 مارس 2022 للحكم بالقضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه و اخر مجهول باع مؤثر عقلي بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما انه حاز واحرز مادتين مخدر تين هروين والمورفين ومؤثر عقلي وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية لورد بلاغ عن وجود شبكه يديرها شخص من باكستان، حيث يكلف المتهم بالتوجة لاماكن للالتقاء بمشترين المواد المخدرة ويستلم من لديهم المبالغ المتفق عليها وبعدها يتوجة المشتري لمكان أخرى تكون موجودة المادة المخدرة،اذا ان الشخص الذي في باكستان يعتمد بالتواصل مع زبائنه والمتهم عبر تطبيق الواتساب.

وباجراء التحريات وتكليف مصدر سري تم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم المتواجد في باكستان علي شراء 5 جرام ماده الشبو مقابل 150 دينار وتم الاتفاق مكان الاستلام والتسليم.

وفي المكان والزمان المتفق عليه وبعد الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم المتواجد في البحرين الذي وبتفتيشة تم العثور على 550 دينار تبين لاحقا بانه من ضمنها المبلغ الكمين 150 دينار.

كما تم العثور مع المتهم على كيس نايلون بداخله مسحوق يعتقد بانه ماده الهيروين المخدر.

المتهم الذي قبض عليه اعترف انه يتعاطى المخدرات، وانه تعرف على المتهم المتواجد في باكستان ويتواصل معه عن طريق الواتساب، الذي عرض عليه العمل لصالحة في ترويج وبيع المواد المخدرات واوكل اليه استلام المبالغ النقديه، مقابل تحصلة على راتب شهري 200 دينار