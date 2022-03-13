اخبار الخليج – وزير العدل يهنئ سمو قرينة جلالة الملك المفدى

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أسمى آيات التهاني و التبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد معالي وزير العدل أن هذا التقدير يأتي امتدادًا للتقدير الدولي الرفيع للجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي حفظها الله، في مجال دعم المرأة وتعزيز مكتسباتها، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشاد معالي وزير العدل بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها في سائر مجالات العمل الوطني.