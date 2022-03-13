“سكني” يصدر 2672 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية خلال فبراير الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

أصدر برنامج سكني 2672 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر فبراير الماضي 2022م عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 369 أرضًا في منطقة الرياض، و1545 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 41 أرضًا، و126 أرضًا في منطقة القصيم، إضافةً إلى 193 أرضًا في المنطقة الشرقية، و64 أرضًا في منطقة عسير، و69 أرضًا ضمن منطقة حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية 15 أرضًا، و69 أرضًا لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، و144 أرضًا في منطقة نجران، و16 أرضًا في منطقة الباحة، و10 أراضٍ في منطقة الجوف، و11 أرضًا في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما الخليج 365 إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوهًا إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني” https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقدم “سكني” عددًا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية.

يذكر أن برنامج “سكني” وفر من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخدمات السكنية تشمل الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا والتمويل الإلكتروني، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة للوحدات تحت الإنشاء التي تشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة في 115 مشروعًا توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية تقع غالبيتها في الضواحي السكنية الكبرى التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) في المدن الرئيسية.