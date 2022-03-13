وليمة مع الأشباح في مطعم بالرياض لأصحاب القلوب القوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض

في مطعم سعودي، يُقدم الطعام للزبائن في أطباق بشكل الجماجم، ويجالسهم إلى الطاولات ممثلون على هيئة الموتى الأحياء (الزومبي).

ويتجول في أرجاء المكان ذي الإضاءة الخافتة ممثلون يرتدون زي الأشباح والزومبي ومصاصي الدماء، ويرقصون ويقدمون عروضا حية لجمهور المتفرجين الذين يلتقطون الصور لأنفسهم في هذه الأجواء المرعبة.

وأعرب المواطن السعودي أحمد المحارب عن سعادته بالتجربة. وقال إنها “تجربة جدا جميلة، تجربة جدا ممتعة، استمتعنا فيها أنا والأسرة والأطفال. الحمد لله. كنا نتمنى أن نرى هذه الفعاليات منذ زمن. المطاعم والمستوى الذي وصلنا إليه. نتمنى أن نراها في أماكن أخرى من مناطق المملكة، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب.. تجربة جميلة، ولن تكون الأخيرة لنا”.

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صُمم مطعم شادوز “الظلال” كي يلبي رغبة عشاق أفلام الرعب، ويسمح لهم بتناول الطعام في أجواء دموية.

وقال ماجد العنزي، المشرف العام على المطعم: “هذه الفكرة المختلفة تجعل الزائر يعيش جو الرعب والترفيه والاستمتاع بأكل يناسب جميع الأذواق في وقت واحد. عملنا على تحضير طاقم عمل من الممثلين لتأدية فقرات رعب… بيئة مناسبة تخدم العرض، تتخللها فقرات ترفيهية تمكن الزائر من الراحة والاستمتاع بتناول الطعام. وهذه هي فكرة مطعم شادوز”.

تبلغ تكلفة تجربة الرعب الكاملة في المطعم الواقع بالحي الترفيهي في الرياض 300 ريال سعودي (79.97 دولارا).