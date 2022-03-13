أمانة منطقة جازان تعالج 755 بلاغًا خاصًا بحواجز الحفريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- جازان عالجت أمانة منطقة جازان خلال الفترة الماضية 755 بلاغًا خاصًا بحواجز الحفريات في مواقع متفرقة بالمنطقة. وأوضحت الأمانة مباشرتها أعمال معالجة حواجز الحفريات، فور تلقيها البلاغات عبر الرقم الموحد 940، مشيرةً إلى أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.

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