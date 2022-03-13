«الخبير المالية» تعلن بدء الاكتتاب في وحدات صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت «الخبير المالية»، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن بدء الاكتتاب في وحدات صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» عبر السوق المالية السعودية اليوم الأحد 10 شعبان 1443هـ الموافق 13 مارس 2022. وستستمر فترة الطرح الأولي لمدة 15 يوم عمل وتنتهي بنهاية يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022. يستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة الواحدة.

صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» هو صندوق استثمار متداول مغلق، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تنمية صافي قيمة أصوله من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل، وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم متنوعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك برأس مال مستهدف قدره مليار ريال سعودي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد سعود حمزة غوث، الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «إننا لنفخر بإطلاق أول صندوق مغلق متداول يتيح فرص استثمارية فريدة في محفظةٍ متنوعة تضم الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة، وذلك من خلال استراتيجية استثمار تهدف لتنمية صافي قيمة أصول الصندوق عبر أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين؛ بتوزيع كامل العوائد السنوية المستلمة من الشركات وحتى 50% من الأرباح الرأسمالية الناتجة من ارتفاع قيمة الشركات التي يستثمر بها الصندوق».

وبإمكان المستثمرين من الأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، والمؤسسات المؤهلة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاكتتاب في صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» بحد أدنى للاشتراك 1,000 ريال سعودي، وذلك عن طريق قنوات الاشتراك المتاحة لدى الجهات المستلمة وهي «الجزيرة كابيتال» (مدير الطرح)، إلى جانب «مصرف الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك الرياض». كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق، شركة «الخبير المالية».

للحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alkhabeer.com.

وتعتبر شركة «الخبير المالية»، مدير الصندوق، إحدى مؤسسات السوق المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37-07074)، ومقرها مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تقدم الشركة المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة في الأسهم الخاصة والأسواق المالية والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة.