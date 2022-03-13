الجوازات: المخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق إصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين

محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 12:19
صدى تبوك – متابعة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن وجود مخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين أو المرافقين. جاء توضيح الجوازات” في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى ضرورة تسديده المخالفات على السجل الخاص به قبل إصدار جواز سفر أحد أفراده أسرته.
في سياق متصل، ذكرت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية حتى يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر.
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