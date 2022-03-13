“البنوك السعودية” تحذّر من الوقوع ضحیة إعلانات وظيفة الأحلام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

حذّرت مبادرة “خلها لك” التابعة للبنوك السعودية، من أسلوب دعائي مخادع للحصول على البيانات الشخصية وتحصيل بعض الأموال.

وأوضح حساب المبادرة، على “تويتر”، أن بعض الإعلانات تطلب من المستخدمين اتباع بعض الخطوات للحصول على “وظيفة الأحلام” بعد دفع مبلغ مالي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تشمل الدخول لأحد المواقع وتسجيل البيانات الشخصية، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي.