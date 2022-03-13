محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 12:14
صدى تبوك – متابعة
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز المعلومات حول مجموعة الأسنان اللبنية أو ما يسمى بـ”التسنين” وبداية ظهورها واكتمالها لدى الأطفال والأعراض المُصاحبة لظهورها لديهم.
وبيّنت المدينة، أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة للأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي من عمر 6 إلى 7 أشهر وتستمر لديه حتى يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف وعددها 20 سناً.
ونوهت إلى أن أعراض التسنين تتضمن انزعاج الطفل وشعوره بالألم واضطراباً في النوم والقلق وعدم الارتياح وفقدان الشهية وسيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد وانتفاخاً واحمراراً في اللثة مكان ظهور السن، مشددةً على ضرورة مراجعة الطبيب في حال وجود حمى أو إسهال أو طفح جلدي.
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود الطبية" توضح أعراض التسنين لدى الأطفال.. ومتى يجب التوجه إلى الطبيب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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