شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 546 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط 546 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

• الرياض تتصدر المخالفات بـ 155 مخالفة

• تبوك الأقل مسجلة مخالفة واحدة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 546 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا "COVID-19"، وذلك خلال أسبوع واحد.

حيث تصدرت الرياض عدد المخالفات بواقع 155 مخالفة، تليها مكة المكرمة بواقع 120 مخالفة، وحائل بواقع 96 مخالفة، المدينة المنورة بنحو 83 مخالفة، الشرقية بمقدار 54 مخالفة،ثم الباحة 8 مخالفات ، نجران 7 مخالفات، عسير مخالفتان، وتبوك مخالفة واحدة، فيما لم تسجل الجوف والحدود الشمالية أية مخالفات.