شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 700 حاجز خرساني لمعالجة التشوه البصري بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية موسعة لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة ظاهرة التشوه البصري في مختلف أحياء وشوارع مكة المكرمة، حيث قامت بلدية الشوقية الفرعية بإزالة عدد من الحواجز الخرسانية (صبات) وتنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية، وقد تمت إزالة أكثر من 700 حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحال التجارية والتي كانت تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشأة، إضافةً إلى رفع أكثر من 12 بركسا متفرقة مشوهه للمنظر العام.

وعلى ذات الصعيد صادرت بلدية المسفلة الفرعية (76) كيساً من الأسمنت، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة على مواقع بيع مواد البناء المخالفة في نطاقها الإشرافي، بمساندة إدارة قوة أمن المهمات بشرطة العاصمة المقدسة ودعم من وكالة الخدمات ممثلة في إدارة النظافة، وجرى خلال الحملة إزالة ناقلات بيع مواد البناء والبطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها، وترحيلها من داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصًا على رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.

من جانب آخر, قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة (10) مظلات للسيارات مخالفة من أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع والتي تشغل الملكيات العامة، بعد إشعار أصحابها بالإزالة وتوجيه الإنذارات لهم في هذا الجانب، وإلزامهم بأن تكون المظلات داخل حدود الملكية الخاصة، وجاءت الإزالة بهدف تحسين المشهد الحضري والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري والمحافظة على المرافق العامة.