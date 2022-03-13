شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «المصحف الشريف» يقدم 345 مليون نسخة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أمس، معرض "المصحف الشريف" الذي يقام في مبنى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة 14 يوماً.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن هذا المعرض يسلط الضوء على جهود الدولة وعنايتها بكتاب الله عزوجل، وما قامت به من إنشاء أكبر مجمع على مستوى العالم لطباعة المصحف الشريف.

وأبان الخامري أن إنتاجية المجمع بلغت أكثر من 345 مليون نسخة من جميع الإصدارات منذ إنشائه، مما يدل على حرص الدولة وعنايتها بكتاب الله عزوجل، حيث كان الإنتاج في السنوات الماضية 8 ملايين نسخة تقريباً، والآن وبدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصلت طباعة المصحف إلى 20 مليون نسخة سنوياً.

يذكر أن المعرض يهدف إلى تمكين زواره من الاطلاع على الجهود التي تقدمها المملكة في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، كما يستعرض الوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن الكريم، وآلية طباعته ونشره، ومراحل الطباعة وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع.

كما ستُعرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، التي تهدف إلى إيصال الرسالة إلى المسلمين وتقريبهم من القرآن الكريم, وإبراز الأعمال الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالقرآن الكريم، وأهمية اطلاع المجتمع عليها بمختلف شرائحه؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة في غرس القيم والانتماء للوطن وقيادته.