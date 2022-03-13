شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار السن» تحتفي بالداعمين في عامها الأول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقيم جمعية كبار السن الأهلية ومقرها مدينة الريــاض مساء غدٍ الاثنين حفلاً لتكريم والاحتفاء بالداعمين للجمعية في عامها الأول.

ويحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصـر وعدد من المسؤولين، والجهات الداعمة ونخبة من الإعلاميين.

‏إلى ذلك تنظم جمعية كبار السن فعاليةً للمشي تحت عنوان"‏الرياض تمشي‬ " بمشاركة كبار السن وعائلاتهم.

وتقام الفعالية بين الرابعة والسادسة مساء الاربعاء المقبل في حديقة حي الندى بالرياض.. ودعت الجمعية للتسجيل في الفعالية من خلال الرابط التالي docs.google.com/forms/d/e/1FAI‬

يذكر أن جمعية كبار السن (كبار) جمعيةٌ مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتمكينهم وخدمتهم، والتوعية بحقوقهم على ذويهم ومجتمعهم وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية واجتماعية وترفيهية تليق بهم.

كما تسعى الجمعية إلى التكامل والشراكة مع الجهات و الأفراد لرفع وتحسين جودة حياة كبار السن.