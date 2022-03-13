محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 11:46 صدى تبوك – متابعة أوضح برنامج “إيجار”، الطرف الذي يجب عليه تحمل أعمال الصيانة في الوحدة المؤجرة، وكيف يتم توزيع الأعطال داخلها بين المؤجر والمستأجر. وبيّن البرنامج، أن كل ما في الوحدة ويتلف بسبب الاستهلاك وفترة التشغيل يتحمله المستأجر مثل الإنارة وغيرها. نوه إلى أنه إذا كان التلف يرتبط بعطل أو خلل طارئ مثل تسريب المياه أو خلل تمديدات الكهرباء يتحمله المؤجر.

كانت هذه تفاصيل خبر "إيجار" يوضح من يتحمل أعمال الصيانة الطارئة بالوحدة المؤجرة "المؤجر أم المستأجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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